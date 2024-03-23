Посол: трагедия в России говорит о важности кооперации в борьбе с терроризмом

Трагедия в Красногорске говорит о необходимости международного сотрудничества по противодействию террористической угрозе.

Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Сегодняшняя трагедия ещё раз указывает на безотлагательную необходимость наращивания двустороннего и международного сотрудничества по противодействию теругрозе и её последовательному искоренению, без политизации и двойных стандартов», — отметил дипломат.

Ранее Аргентина осудила теракт в «Крокус Сити Холле».

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с правительством и народом России.

Кроме того, Организация арабских стран Персидского залива осудила теракт в «Крокусе».

RT ведёт онлайн-трансляцию.