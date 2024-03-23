Посол: трагедия в России говорит о важности кооперации в борьбе с терроризмом
Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
«Сегодняшняя трагедия ещё раз указывает на безотлагательную необходимость наращивания двустороннего и международного сотрудничества по противодействию теругрозе и её последовательному искоренению, без политизации и двойных стандартов», — отметил дипломат.
Ранее Аргентина осудила теракт в «Крокус Сити Холле».
Также премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с правительством и народом России.
Кроме того, Организация арабских стран Персидского залива осудила теракт в «Крокусе».
RT ведёт онлайн-трансляцию.