Белый дом: Байдена информируют о событиях в подмосковном «Крокус Сити Холле»
Как сообщает РИА Новости, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал в эфире Fox News.
«Президента информируют о событиях», — отметил он.
Кирби добавил, что американские власти отслеживают ЧП.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал ужасным нападение в «Крокус Сити Холле».
Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.
Спецназ Росгвардии и ФСБ проводит штурм «Крокус Сити Холла».
RT ведёт онлайн-трансляцию.