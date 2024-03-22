Белый дом: Байдена информируют о событиях в подмосковном «Крокус Сити Холле»

В Белом доме заявили, что президента США Джо Байдена информируют о событиях в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как сообщает РИА Новости, об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сказал в эфире Fox News.

«Президента информируют о событиях», — отметил он.

Кирби добавил, что американские власти отслеживают ЧП.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал ужасным нападение в «Крокус Сити Холле».

Согласно последним данным, по меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», ещё более 100 человек пострадали.

Спецназ Росгвардии и ФСБ проводит штурм «Крокус Сити Холла».

RT ведёт онлайн-трансляцию.