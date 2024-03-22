В Белом доме назвали ужасным нападение в «Крокус Сити Холле»
- AP
«Мы пытаемся получить больше информации о случившемся. Эти кадры просто ужасны. На них тяжело смотреть, и наши мысли с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник».
После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.
Треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.
RT ведёт онлайн-трансляцию.