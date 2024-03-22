Минздрав Палестины: число погибших при ударах по Газе превысило 32 тысячи

Число погибших при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло 32 070 человек.

Об этом информирует Минздрав Газы.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 070, пострадали 74 298 человек», — сказано в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США игнорировали предложения России и других государств при работе над своим проектом резолюции о ситуации в секторе Газа, и в результате он оказался политизирован.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что Пекин голосовал против проекта резолюции Вашингтона по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нём устанавливалось предусловие для прекращения огня.