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Минздрав Палестины: число погибших при ударах по Газе превысило 32 тысячи

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Число погибших при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа достигло 32 070 человек.
Минздрав Палестины: число погибших при ударах по Газе превысило 32 тысячи
  • AP

Об этом информирует Минздрав Газы.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 070, пострадали 74 298 человек», — сказано в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США игнорировали предложения России и других государств при работе над своим проектом резолюции о ситуации в секторе Газа, и в результате он оказался политизирован.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что Пекин голосовал против проекта резолюции Вашингтона по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нём устанавливалось предусловие для прекращения огня.

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