Минздрав Палестины: число погибших при ударах по Газе превысило 32 тысячи
- AP
Об этом информирует Минздрав Газы.
«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 070, пострадали 74 298 человек», — сказано в сообщении.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США игнорировали предложения России и других государств при работе над своим проектом резолюции о ситуации в секторе Газа, и в результате он оказался политизирован.
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил, что Пекин голосовал против проекта резолюции Вашингтона по ситуации в секторе Газа в том числе потому, что в нём устанавливалось предусловие для прекращения огня.