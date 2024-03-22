Сенатор Джабаров: НАТО пытается заморочить голову своему же народу

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

«Говорить о том, что мы пытаемся на кого-то напасть — это полная глупость. Это говорит о том, что они (НАТО. — RT) пытаются заморочить голову своему же народу и оправдать своё поведение на политической арене», — сказал он.

По словам сенатора, Россия умеет защищаться.

«Я думаю, мы переоценили ситуацию с нашими отношениями с НАТО в последние годы. Мы поняли, что этот блок враждебный для нас и его главная цель — уничтожение России. Мы против этого, поэтому будем укрепляться и усиливаться. Но, повторяю, никаких чужих территорий, имеется в виду стран НАТО, России не нужно», — заключил Джабаров.

Ранее начальник Генштаба ВС Польши генерала Веслав Кукула заявил о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.