Звучащие в Польше заявления о том, что Россия якобы готовится к агрессии против Запада, призваны отвлечь население от внутренних проблем, такой же тактики придерживаются и другие страны Европы, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Такое мнение он выразил в разговоре с RT.

Как напомнил Оленченко, президент Владимир Путин во время интервью Такеру Карлсону прямо сказал, что Россия не стремится к конфликту со странами НАТО.

«Мы ведём действия по защите своей безопасности, суверенитета. Второй раз (об этом говорилось. — RT) во время предвыборной кампании. Когда он выступал, он тоже подчеркнул ещё раз, что мы не строим какие-то планы по военным действиям, по завоеванию кого-то. Более авторитетного заявления нет. В то время, когда руководители западных стран, в частности Макрон, прямо призывает к военным столкновениям и готов направить войска», — сказал аналитик.

Собеседник прокомментировал и слова начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

«Я думаю, что то, что говорит польский руководитель генштаба — попытка «перевалить с больной головой на здоровую». Я бы отметил, что совпадает это с тем, что 21-22 марта проходит саммит Евросоюза. Там вопрос поставлен о выделении военной помощи Украине. Но этому сопротивляются Венгрия и Чехия — ближайшие соседи Польши. И, видимо, тут нужны разного рода аргументы, чтобы их убедить», — допустил Оленченко.

В какую страну «не ткни пальцем» в Евросоюзе — у всех очень «серьёзные внутренние проблемы», подчеркнул он.

«А у Польши они связаны ещё и с тем, что фермеры испытывают сложности в связи с тем, что Еврокомиссия приняла решение о беспошлинном ввозе на территории Евросоюза продукции с Украины. А она лишает польскую продукцию конкурентоспособности. И здесь заявление о том, что Россия якобы готовится к каким-то завоеваниям, я думаю, как раз и должно отвлекать», — подытожил Оленченко.

Как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, политическое руководство Польши уже генетически пропитано мнимой «российской угрозой», очевидно, что Россия не готовится к агрессии против неё и других стран Запада.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.