RT в Telegram
Подпишись

Аналитик: руководство Польши генетически пропитано мнимой российской угрозой

Короткая ссылка
Политическое руководство Польши уже генетически пропитано мнимой «российской угрозой», очевидно, что Россия не готовится к агрессии против неё и других стран Запада, заявил RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, что Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других (стран Запада. — RT). Политическое руководство Польши уже генетически пропитано этой мнимой «российской угрозой». Оно уже существовать не может без «российской угрозы». Плюс, они пытаются переключить внимание от этих фермеров. Но (подобные заявления. — RT) были и до фермеров. Вся польская элита настолько русофобская, что её задача «расти» и создавать новую элиту на этой основе», — сказал Блохин.

Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула ранее выступил с заявлением о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

Как отмечал сам российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.

Такер Карлсон после интервью с Путиным заявил, что «только идиот» верит в «намерения» России нападать на страны Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить