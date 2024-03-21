Аналитик: руководство Польши генетически пропитано мнимой российской угрозой

Политическое руководство Польши уже генетически пропитано мнимой «российской угрозой», очевидно, что Россия не готовится к агрессии против неё и других стран Запада, заявил RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Очевидно, что Россия не готовится к осуществлению агрессии по отношению к Польше и других (стран Запада. — RT). Политическое руководство Польши уже генетически пропитано этой мнимой «российской угрозой». Оно уже существовать не может без «российской угрозы». Плюс, они пытаются переключить внимание от этих фермеров. Но (подобные заявления. — RT) были и до фермеров. Вся польская элита настолько русофобская, что её задача «расти» и создавать новую элиту на этой основе», — сказал Блохин.

Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула ранее выступил с заявлением о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

Как отмечал сам российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.

Такер Карлсон после интервью с Путиным заявил, что «только идиот» верит в «намерения» России нападать на страны Европы.