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Политолог Михайлов заявил о намеренном нагнетании обстановки польским генералом

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Анастасия Белоусова
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.
Политолог Михайлов заявил о намеренном нагнетании обстановки польским генералом
  • Gettyimages.ru

По словам политолога, польский генерал намеренно нагнетает обстановку для того, «чтобы запугать собственное население».

«Чтобы оправдать увеличение налогов среди стран блока НАТО, опять же, ущемление социальных прав граждан и так далее ради достижения той цели, которую сейчас поставили для себя многие страны блока НАТО», — считает он.

Ранее начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявил о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.

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