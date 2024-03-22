Политолог Михайлов заявил о намеренном нагнетании обстановки польским генералом

Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

По словам политолога, польский генерал намеренно нагнетает обстановку для того, «чтобы запугать собственное население».

«Чтобы оправдать увеличение налогов среди стран блока НАТО, опять же, ущемление социальных прав граждан и так далее ради достижения той цели, которую сейчас поставили для себя многие страны блока НАТО», — считает он.

Ранее начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявил о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.