Не Россия готовится к войне со странами Запада, а НАТО готовится к войне против России — это видно по тому, как за последние три года многие западные страны совершенствуют оборонный сектор. Такое мнение в беседе с RT высказал итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди.

Журналист напомнил, что ситуация стала ещё интереснее после выступления Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск на Украину.

«Но сейчас высокопоставленный польский генерал говорит о «конфликте в следующем десятилетии». Почему? Может быть, потому что НАТО хочет быть готовым к прямому противостоянию с Россией», — сказал Лучиди.

Альянсу требуется оправдание для такой политики, подчеркнул он, отметив, что сами жители Европы не хотят войны.

«Никто не хочет войны, как и солдаты, например итальянские... Я знаю о ситуации в итальянской армии — они не готовы к прямой войне», — добавил собеседник.

В МИД России отмечали, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию. Как подчёркивал президент Владимир Путин, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.