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WP: Трамп боится болезни Альцгеймера из-за истории отца

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опасается болезни Альцгеймера из-за страдавшего ею отца Фреда Трампа — старшего.
WP: Трамп боится болезни Альцгеймера из-за истории отца
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Трамп, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается», — говорится в публикации.

Как пишет издание, в возрасте примерно 77 лет, в котором сейчас находится Трамп, у его отца начало развиваться это заболевание. Болезнь отца стала тяжёлым ударом для экс-президента, о чём он рассказывал в интервью журналу Playboy.

Ранее учёные в ходе исследования выразили свою обеспокоенность по поводу недостаточности результатов клинических испытаний двух «революционных» препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

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