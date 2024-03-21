WSJ: Россия восстановит свои силы быстрее Европы после окончания спецоперации
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Как пишет газета, России понадобится несколько лет, чтобы восстановить силы своих войск, в то время как европейским странам на восстановление и создание способных противостоять Москве сил потребуется по меньшей мере 20 лет.
«НАТО истощило свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооружённой», — говорится в публикации.
По версии издания U.S. News & World Report, Россия занимает первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами. Как писал Military Watch Magazine, Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.
Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России знают вкус победы и знают, как побеждать.