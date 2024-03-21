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WSJ: Россия восстановит свои силы быстрее Европы после окончания спецоперации

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После завершение специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы, пишет газета The Wall Street Journal.
WSJ: Россия восстановит свои силы быстрее Европы после окончания спецоперации
  • © AP Photo/Mindaugas Kulbis

Как пишет газета, России понадобится несколько лет, чтобы восстановить силы своих войск, в то время как европейским странам на восстановление и создание способных противостоять Москве сил потребуется по меньшей мере 20 лет.

«НАТО истощило свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооружённой», — говорится в публикации. 

По версии издания U.S. News & World Report, Россия занимает первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами. Как писал Military Watch Magazine, Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России знают вкус победы и знают, как побеждать.

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