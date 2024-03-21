После завершение специальной военной операции Россия восстановит силы своей армии быстрее, чем страны Европы, пишет газета The Wall Street Journal.

Как пишет газета, России понадобится несколько лет, чтобы восстановить силы своих войск, в то время как европейским странам на восстановление и создание способных противостоять Москве сил потребуется по меньшей мере 20 лет.

«НАТО истощило свои собственные запасы оружия, чтобы держать Украину вооружённой», — говорится в публикации.

По версии издания U.S. News & World Report, Россия занимает первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами. Как писал Military Watch Magazine, Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России знают вкус победы и знают, как побеждать.