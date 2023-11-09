MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет

Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Такое заявление было опубликовано в журнале Military Watch Magazine. Согласно статье, возможности российской загоризонтной ракеты 40Н6 журналисты охарактеризовали как «бесподобные». Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам. Также стало известно, что Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.