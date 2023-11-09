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MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет

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Россия обладает зенитной ракетой, не имеющей аналогов в мире, и производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Такое заявление было опубликовано в журнале Military Watch Magazine.

Согласно статье, возможности российской загоризонтной ракеты 40Н6 журналисты охарактеризовали как «бесподобные».

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам.

Также стало известно, что Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

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