MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет
Такое заявление было опубликовано в журнале Military Watch Magazine.
Согласно статье, возможности российской загоризонтной ракеты 40Н6 журналисты охарактеризовали как «бесподобные».
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам.
Также стало известно, что Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.