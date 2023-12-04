Экс-разведчик Риттер: ВС России знают, как побеждать

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски, что Вооружённые силы России знают вкус победы и знают, как побеждать.

По его словам, ключевым аспектом любой армии является её мышление и настрой на победу.

При этом Риттер добавил, что российская армия является на сегодняшний день самой боеспособной на планете.

Экс-разведчик отметил, что российские войска хорошо обучены, оснащены и прошли серьёзное боевое испытание, которого никогда не было у НАТО.

Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

При этом министр обороны страны Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории.