Экс-разведчик Риттер: ВС России знают, как побеждать
По его словам, ключевым аспектом любой армии является её мышление и настрой на победу.
При этом Риттер добавил, что российская армия является на сегодняшний день самой боеспособной на планете.
Экс-разведчик отметил, что российские войска хорошо обучены, оснащены и прошли серьёзное боевое испытание, которого никогда не было у НАТО.
Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.
При этом министр обороны страны Ллойд Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории.