Шеф Пентагона Остин назвал армию США самой смертоносной силой в истории

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия США является самой смертоносной силой в истории человечества.

«Армия США является самой смертоносной боевой силой в истории человечества», — цитирует его ТАСС.

При этом Остин подчеркнул, что Соединённые Штаты собираются продолжать «в том же духе».

Также глава Пентагона отметил, что в армии США служат почти 3,4 млн человек.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что США «не дадут России» одержать победу на Украине.

Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.