RT в Telegram
Подпишись

Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что оказание помощи Украине является вопросом чести и безопасности Соединённых Штатов.
Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США
  • © DoD / Lisa Ferdinando

Об этом глава американского оборонного ведомства сказал в ходе пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит Reuters.

Остин утверждает, что в настоящий момент «выживание Украины в опасности», а безопасность США находится «под угрозой».

Он добавил, что полон решимости и дальше оказывать Украине всю необходимую помощь.

«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — сказал Остин.

Ранее газета Politico писала, что Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить