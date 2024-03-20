Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что оказание помощи Украине является вопросом чести и безопасности Соединённых Штатов.

Об этом глава американского оборонного ведомства сказал в ходе пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит Reuters.

Остин утверждает, что в настоящий момент «выживание Украины в опасности», а безопасность США находится «под угрозой».

Он добавил, что полон решимости и дальше оказывать Украине всю необходимую помощь.

«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — сказал Остин.

Ранее газета Politico писала, что Пентагон всё ещё не получил средств, предназначенных на восполнение запасов переданного Вооружённым силам Украины оружия.