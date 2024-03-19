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Хуситы заявили, что атаковали американское судно в Красном море

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Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа (СНГ) Mado подвергся атаке йеменских хуситов в Красном море, утверждает движение «Ансар Алла».
Хуситы заявили, что атаковали американское судно в Красном море
  • Gettyimages.ru

Как сообщил в эфире телеканала Al Masirah представитель движения Яхья Сариа, атакованное судно было идентифицировано как принадлежащее США.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию с использованием нескольких противокорабельных ракет, целью которых стало американское судно Mado в Красном море», — заявил Сариа.

По данным Marine Traffic, танкер специализируется на перевозках сжиженного нефтяного газа и ходит под флагом Маршалловых Островов.

Ранее сообщалось о кораблях Израиля и США, атакованных хуситами в Красном море и Индийском океане.

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