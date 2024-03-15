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Хуситы атаковали корабли Израиля и США в Красном море и Индийском океане

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Йеменское движение «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы, заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец. Также они сообщили об атаке на три судна США и Израиля в Индийском океане.
Хуситы атаковали корабли Израиля и США в Красном море и Индийском океане
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Уточняется, что американский эсминец был успешно атакован беспилотниками, а израильское судно Pacific 01 было атаковано ракетами.

«ВС Йемена заявили о проведении трёх операций против трёх израильских и американских кораблей в Индийском океане с использованием ряда корабельных ракет и беспилотников», — добавляется в материале.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотнику на территории Йемена.

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