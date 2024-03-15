Хуситы атаковали корабли Израиля и США в Красном море и Индийском океане
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Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
Уточняется, что американский эсминец был успешно атакован беспилотниками, а израильское судно Pacific 01 было атаковано ракетами.
«ВС Йемена заявили о проведении трёх операций против трёх израильских и американских кораблей в Индийском океане с использованием ряда корабельных ракет и беспилотников», — добавляется в материале.
Ранее сообщалось, что США нанесли удары по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотнику на территории Йемена.