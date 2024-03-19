Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что иногда страдает депрессией и принимает лекарства.

Его слова приводит телеканал CNN.

«Иногда у меня в мозгу возникает своего рода... негативное химическое состояние вроде депрессии, полагаю», — сказал Маск.

Он добавил, что бороться с этим состоянием ему помогают лекарства, поскольку он обычно работает «по 16 часов в день».

Телеканал сообщил, что Маск считает свою депрессию врождённой.

Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии депрессии.