Журналист Леко: западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Киев

Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы «напугать» Россию.

Такое мнение в своей статье выразил старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.

По его словам, в западных странах живут 1442 миллиардера и если бы каждый из них передавал Киеву около $100 млн в год, то итоговая сумма дала бы Украине возможность поддерживать работу государства и обеспечить себя достаточным количеством оружия и боеприпасов.

«Но что услышали бы премьер Петр Фиала и президент Петр Павел, обратись они к чешским долларовым миллиардерам с таким предложением, мы, пожалуй, все догадываемся», — подчеркнул Леко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США.

Кроме того, замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы боеприпасов определённых номенклатур на Украине упали до критического уровня.