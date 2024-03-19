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Журналист Леко: западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Киев

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Западные миллиардеры могли бы финансово поддержать Украину, однако не спешат этого делать, хотя таким образом можно было бы «напугать» Россию.

Такое мнение в своей статье выразил старший корреспондент издания Lidovky Иштван Леко.

По его словам, в западных странах живут 1442 миллиардера и если бы каждый из них передавал Киеву около $100 млн в год, то итоговая сумма дала бы Украине возможность поддерживать работу государства и обеспечить себя достаточным количеством оружия и боеприпасов.

«Но что услышали бы премьер Петр Фиала и президент Петр Павел, обратись они к чешским долларовым миллиардерам с таким предложением, мы, пожалуй, все догадываемся», — подчеркнул Леко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочную помощь для Киева у ЕС и США.

Кроме того, замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы боеприпасов определённых номенклатур на Украине упали до критического уровня.

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