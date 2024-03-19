Внутренние враги России слабеют, и вероятность цветной революции в ней сейчас равна нулю.

С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступил военный корреспондент из США Рассел Бентли.

По его словам, на протяжении многих лет протесты и «предательские» заявления и действия «пятой колонны» были «тревожным и позорным зрелищем» в России.

«Но, опять же, даже эти внутренние враги становились слабее по мере того, как наши настоящие патриоты и лидеры становились сильнее», — сказал журналист.

Ранее Бентли выразил мнение, что победа России в спецоперации и смена выступающих за войну режимов на Западе являются двумя сценариями, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Также Бентли собрал $100 тыс. для жителей Донбасса.