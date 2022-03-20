Американский военкор Рассел Бентли собрал $100 тысяч для жителей Донбасса

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Доброволец из США, военкор Рассел Бентли собрал более $100 тыс. для пострадавших от украинских обстрелов жителей Донбасса.

«Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше $100 тыс. для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам», — заявил он в комментарии РИА Новости.

В период с 2015 по 2017 год Рассел Бентли служил в качестве добровольца в батальоне «Восток», участвовал в боях за донецкий аэропорт и Авдеевку. После этого начал заниматься освещением конфликта в качестве военкора и сбором гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике.

Силы Народной милиции ДНР полностью взяли под контроль населённый пункт Тарамчук.

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