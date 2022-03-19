В ДНР в результате обстрелов ВСУ повреждён Еленовский комбинат хлебопродуктов

Украинские военные обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в штабе территориальной обороны республики.

«ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. В результате обстрела повреждено зернохранилище, из которого высыпалось 20 т зерна», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как стало известно ранее, силы Народной милиции Донецкой Республики полностью взяли под контроль населённый пункт Тарамчук, в настоящее время они преследуют отступающего противника.