Силы ДНР взяли под контроль Тарамчук и преследуют отступающего противника

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Силы Народной милиции Донецкой Республики полностью взяли под контроль населённый пункт Тарамчук, в настоящее время они преследуют отступающего противника.
Силы ДНР взяли под контроль Тарамчук и преследуют отступающего противника
  • РИА Новости

«Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также рдразделения российских вооружённых сил форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар», продвинувшись на 5 км в ходе операции на Украине.

Военные вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка.

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