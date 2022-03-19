Силы ДНР взяли под контроль Тарамчук и преследуют отступающего противника

Силы Народной милиции Донецкой Республики полностью взяли под контроль населённый пункт Тарамчук, в настоящее время они преследуют отступающего противника.

«Группировка Народной Милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также рдразделения российских вооружённых сил форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар», продвинувшись на 5 км в ходе операции на Украине.

Военные вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка.