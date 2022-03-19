ВС России прорвали оборону украинского батальона «Айдар» и уничтожили до 30 боевиков

Подразделения российских вооружённых сил форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар», продвинувшись на 5 км в ходе операции на Украине. Военные вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, действующей во втором эшелоне», — сказал он.

Как стало известно ранее, войска ДНР к 19 марта освободили уже 98 населённых пунктов на территории республики.