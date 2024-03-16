Военный журналист Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон
Об этом информирует РИА Новости.
По словам журналиста, Россия может нанести подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведёт переговоры о реальном мирном договоре.
Вторым вариантом Бентли назвал серию успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы.
«Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно», — подчеркнул корреспондент.
Ранее в Focus заявили, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.
Также президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России.