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Военный журналист Бентли: победа России в СВО предотвратит Армагеддон

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Военный корреспондент из США Рассел Бентли выразил мнение, что победа России в спецоперации и смена выступающих за войну режимов на Западе являются двумя сценариями, которые позволят избежать ядерного конфликта.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам журналиста, Россия может нанести подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведёт переговоры о реальном мирном договоре.

Вторым вариантом Бентли назвал серию успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы.

«Первая альтернатива представляется мне гораздо более реалистичной, чем вторая, но обе возможны, и обе могут произойти, надеюсь, одновременно», — подчеркнул корреспондент.

Ранее в Focus заявили, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.

Также президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к ВС России.

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