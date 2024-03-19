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Экс-разведчик США Риттер: избрание Путина показало, что россияне верят в систему

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Россияне показали своим голосованием, что верят в нынешнюю российскую систему и в российское государство, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, россияне подтвердили своё доверие не только к российскому лидеру Владимиру Путину, но и к его «видению России».

«Это было не просто голосование за Путина, но это было голосование за Россию и российскую систему, за российское государство, за российский народ, это было голосование за будущее», — цитирует Риттера РИА Новости.

При этом он отметил, что коллективный Запад не может признать успех выборов России.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут исходить из того, что Путин — президент России.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Путина на выборах главы государства.

Также в США заявили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах в России.

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