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В США заявили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах в России

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США не планируют поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
В США заявили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах в России
  • РИА Новости

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — цитирует его РИА Новости.

Патель подчеркнул, что в Штатах не считают президентские выборы в России свободными или справедливыми.

Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. 

Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными и не собирается поздравлять Владимира Путина с победой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала острые фобии и провалы в памяти во внешнеполитическом ведомстве Германии на фоне заявлений немецких коллег.

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