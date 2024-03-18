В США заявили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах в России

США не планируют поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — цитирует его РИА Новости.

Патель подчеркнул, что в Штатах не считают президентские выборы в России свободными или справедливыми.

Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными и не собирается поздравлять Владимира Путина с победой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала острые фобии и провалы в памяти во внешнеполитическом ведомстве Германии на фоне заявлений немецких коллег.