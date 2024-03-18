Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Путина на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал словесной эквилибристикой реакцию США на победу Владимира Путина на выборах главы государства.

«Никакая словесная эквилибристика не сможет умалить победу Путина на выборах, а главное — поколебать веру людей в него», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут исходить из того, что Владимир Путин — президент России.

Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.