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Россия требует от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

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Россия требует от Германии официально признать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и другие злодеяния Третьего рейха актами геноцида. Такую ноту Министерство иностранных дел направило в Берлин.
Россия требует от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
  • AFP

В документе говорится, что Россия ознакомилась с заявлением ФРГ от 27 января 2024 года по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. В нём подтверждается историческая ответственность Германии за одно из наиболее страшных преступлений против человечности, совершённое нацистским режимом против народов Советского Союза.

Как напоминает МИД России, Москва рассматривает блокаду Ленинграда и другие зверские злодеяния Третьего рейха на территории СССР как акты геноцида народов Советского Союза.

«Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершённых Германией в прошлом», — подчёркивает министерство.

Посольство России в Германии отметило, что, признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в ноте, текст которой оказался в распоряжении RT.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, блокада Ленинграда нацистами стала беспрецедентной по масштабам жестокости и цинизма. Он подчеркнул, что это геноцид и его оценка должна быть незыблемой.

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