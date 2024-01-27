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Путин: блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму

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Блокада Ленинграда нацистами стала беспрецедентной по масштабам жестокости и цинизма, заявил президент России Владимир Путин на открытии Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Путин: блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму
  • globallookpress.com

Во время выступления в Гатчинском районе Ленинградской области Путин подчеркнул, что именно мирные жители Ленинграда стали жертвами нацистов, которые решили «истребить целый город».

«Более миллиона ленинградцев, подчеркну — именно мирных жителей, стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбёжек», — заявил президент России.

Преступления «гитлеровских изуверов» не имеют срока давности, это же касается и их пособников, подчеркнул глава государства.

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