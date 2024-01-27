Путин — о блокаде Ленинграда: это геноцид, его оценка должна быть незыблемой
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Выступая на концерте-реквиеме, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, глава государства подчеркнул, что произошедшее навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан, жертвами которого стали более 1 млн человек.
Путин заявил, что действия нацистов и их соучастников в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всём мире определению геноцида.
«И мы добьёмся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», — добавил российский лидер.
Ранее глава государства принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой он заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.