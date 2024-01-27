Путин — о блокаде Ленинграда: это геноцид, его оценка должна быть незыблемой

Блокада Ленинграда является лишь частью тех бесчинств, которые творили нацисты и их пособники. Это геноцид, и его оценка должна быть незыблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на концерте-реквиеме, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, глава государства подчеркнул, что произошедшее навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан, жертвами которого стали более 1 млн человек.

Путин заявил, что действия нацистов и их соучастников в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всём мире определению геноцида.

«И мы добьёмся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», — добавил российский лидер.

Ранее глава государства принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой он заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.