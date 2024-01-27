МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда

Германия принимает историческую ответственность за преступления немецких войск, совершённых во время блокады Ленинграда, заявили в МИД ФРГ.

«Германия выступает за то, чтобы сохранить память об ужасах военных преступлений, совершённых во Второй мировой войне, и признает свою историческую ответственность за преступления, совершённые немецким вермахтом в Ленинграде», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД ФРГ указали, что в знак примирения и памяти власти страны финансово поддерживают модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся многие блокадники.

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге проходит церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина» в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень».

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.