Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии после заявлений Владимира Зеленского, что итальянские власти должны аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны. Парламентарий спросил, считает ли ЕК приемлемыми подобные высказывания. С его письмом ознакомился RT.

В своём обращении Педичини отметил, что Владимир Зеленский в присутствии итальянского премьер-министра Джорджи Мелони заявил, что составит список «поклонников Путина в Италии» и что итальянскому правительству якобы следует «аннулировать им визы и выслать их».

«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — спросил парламентарий.

Он также поинтересовался, не рассматривает ли ЕК слова Зеленского как «явную попытку запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые не согласны с внешней политикой правительства в том, что касается конфликта на Украине.

Педичини также напомнил о существовании сайта «Миротворец», на котором размещаются имена и адреса всех, кого создатели считают «врагами Украины».

«Им присваивается этот ярлык, если их мнение расходится с линией правительства», — подчеркнул депутат.

Европейский парламент призвал прекратить работу сайта, однако украинские службы считают его деятельность законной, подчеркнул Педичини.

Как считает политолог Юрий Светов, нынешние власти западных стран, в том числе Италии, продолжают придерживаться антироссийской политики, даже если это противоречит интересам жителей.

«Мелони в глаза люди говорят, что есть Путин, который заботится о своей стране, а есть она, которая занимается Украиной гораздо больше, чем Италией. Люди жгли квитанции на оплату коммунальных услуг и предъявляли их ей. Россия является примером, укором тем политикам, которые занимаются не отстаиванием интересов своей страны, а выполнением воли вашингтонского хозяина», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Светов также заметил, что на Западе желали бы «отменить» Россию, как в начале специальной военной операции «отменяли» русскую культуру.

«Сделать вид, что нас нет, и живёшь замечательно... Но мы есть. С Россией вынуждены считаться», — добавил он.

Ранее евродепутат от Греции Эммануил Франгос предложил постепенно преодолевать недоверие, существующее между ЕС и Россией.