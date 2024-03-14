Focus: Запад стремится возобновить торговые связи с Россией, ожидая поражения Киева
С таким заявлением в материале для журнала Focus выступил журналист Габор Штайнгарт.
«Всё указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным», — говорится в статье.
При этом обозреватель отметил, что после начала конфликта у российского лидера появились новые партнёры, новые покупатели сырья и новые территории.
«Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров», — отметил Штайнгарт.
При этом журналист подчеркнул, что важнейшим союзником оказался «нерешительный Запад», чья риторика, по словам Штайнгарта, «никогда не сходится с реальностью».
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада.
Также Путин отметил, что западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.