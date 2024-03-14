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Focus: Запад стремится возобновить торговые связи с Россией, ожидая поражения Киева

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Антироссийские санкции провалились, а финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины.

С таким заявлением в материале для журнала Focus выступил журналист Габор Штайнгарт. 

«Всё указывает на то, что Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с Владимиром Путиным», — говорится в статье.

При этом обозреватель отметил, что после начала конфликта у российского лидера появились новые партнёры, новые покупатели сырья и новые территории.

«Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров», — отметил Штайнгарт.

При этом журналист подчеркнул, что важнейшим союзником оказался «нерешительный Запад», чья риторика, по словам Штайнгарта, «никогда не сходится с реальностью».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада.

Также Путин отметил, что западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.

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