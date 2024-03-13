RT в Telegram
Подпишись

Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Короткая ссылка
Западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.

С таким заявлением в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад столкнулся с бессилием, несмотря на то, что полагался на мощь «всесильных Соединённых Штатов».

«Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью её и перед растущими возможностями Вооружённых сил Российской Федерации», — заявил российский президент.

Также Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить