Путин: Запад столкнулся с бессилием перед единством российского народа

Западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.

С таким заявлением в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад столкнулся с бессилием, несмотря на то, что полагался на мощь «всесильных Соединённых Штатов».

«Столкнулись с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивостью её и перед растущими возможностями Вооружённых сил Российской Федерации», — заявил российский президент.

Также Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое.