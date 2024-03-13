Захарова: кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада

Кризис на Украине может обрести европейский масштаб из-за необдуманных действий Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Выступая 13 марта на брифинге, Захарова отметила, что предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта может лишь остановка поставок оружия на Украину.

«В результате необдуманных провокационных действий даже одной, двух стран — членов ЕС или НАТО украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести иной масштаб и развиваться бесконтрольно», — заявила дипломат.

Также в ходе брифинга Захарова отметила, что призыв главы ЦРУ Уильяма Бёрнса к военной помощи Украине является подстрекательством к эскалации.