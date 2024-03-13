Захарова: кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада
- РИА Новости
Выступая 13 марта на брифинге, Захарова отметила, что предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта может лишь остановка поставок оружия на Украину.
«В результате необдуманных провокационных действий даже одной, двух стран — членов ЕС или НАТО украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести иной масштаб и развиваться бесконтрольно», — заявила дипломат.
Также в ходе брифинга Захарова отметила, что призыв главы ЦРУ Уильяма Бёрнса к военной помощи Украине является подстрекательством к эскалации.