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Захарова: кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада

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Кризис на Украине может обрести европейский масштаб из-за необдуманных действий Запада. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова: кризис на Украине может стать европейским из-за действий Запада
  • РИА Новости

Выступая 13 марта на брифинге, Захарова отметила, что предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта может лишь остановка поставок оружия на Украину.

«В результате необдуманных провокационных действий даже одной, двух стран — членов ЕС или НАТО украинский кризис может абсолютно спокойно выйти за свои географические рамки, приобрести иной масштаб и развиваться бесконтрольно», — заявила дипломат.

Также в ходе брифинга Захарова отметила, что призыв главы ЦРУ Уильяма Бёрнса к военной помощи Украине является подстрекательством к эскалации.

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