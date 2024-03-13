Путин: острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке.

Такое предположение в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости сделал российский лидер Владимир Путин.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном — RT.) поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что западные страны после начала СВО на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон готов полностью «ощипать» собственную армию ради поставок вооружения ВСУ.

Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Макрона трусом на фоне планов европейского политика посетить Киев.