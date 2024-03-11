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Медведев назвал Макрона трусом на фоне его планов поехать в Киев

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Франции Эммануэля Макрона трусом на фоне планов европейского политика посетить Киев.
Медведев назвал Макрона трусом на фоне его планов поехать в Киев
  • РИА Новости

«Макрон готовится поехать в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае я рекомендую его канцелярии взять ему несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть...» — написал Медведев в X.

Как добавил зампред Совбеза, он написал этот пост утром и не успел опубликовать, а вечером Макрон «уже обделался».

«Бедная Франция!» — заключил Дмитрий Медведев.

Газета The Tribune сообщила, что визит французского президента в Киев, который запланирован на середину марта и ранее уже переносился, могут вновь отложить.

О том, что Эммануэль Макрон желает посетить Киев, ранее заявил Владимир Зеленский.

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