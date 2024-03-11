Tribune: Макрон может вновь перенести визит в Киев

Визит французского президента Эммануэля Макрона в Киев, который запланирован на середину марта и ранее уже переносился, могут вновь отложить.

Об этом пишет газета The Tribune.

Отмечается, что это связано с вопросами безопасности и планами организовать поездку, совместную с лидерами других государств Запада.

В статье говорится, что Макрон может направиться на Украину вместе с лидерами стран Прибалтики, Румынии, Чехии, Британии или Нидерландов, которые требуют «большей жёсткости в отношении России».

Текст статьи приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев в ближайшее время.

В феврале Макрон откладывал визит в Киев по соображениям безопасности.