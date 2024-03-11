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Tribune: Макрон может вновь перенести визит в Киев

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Визит французского президента Эммануэля Макрона в Киев, который запланирован на середину марта и ранее уже переносился, могут вновь отложить.
Tribune: Макрон может вновь перенести визит в Киев
  • AP
  • © Petr David Josek

Об этом пишет газета The Tribune

Отмечается, что это связано с вопросами безопасности и планами организовать поездку, совместную с лидерами других государств Запада.

В статье говорится, что Макрон может направиться на Украину вместе с лидерами стран Прибалтики, Румынии, Чехии, Британии или Нидерландов, которые требуют «большей жёсткости в отношении России».

Текст статьи приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский анонсировал визит Макрона в Киев в ближайшее время.

В феврале Макрон откладывал визит в Киев по соображениям безопасности.

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