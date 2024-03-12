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Французский политик Филиппо: Макрон готов ощипать свою армию ради Украины

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Президент Франции, обещающий всё новые поставки вооружений Украине, готов полностью «ощипать» собственную армию.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, сегодня Франция не располагает большими военными и производственными мощностями.

«Вопрос в том, где граница: решат ли они разобрать на части французскую армию... Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца», — сказал политик.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу вести переговоры с Россией на языке баланса сил.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал активные попытки Франции создать коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину, прямой линией нагнетания напряжённости.

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