Французский политик Филиппо: Макрон готов ощипать свою армию ради Украины
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, сегодня Франция не располагает большими военными и производственными мощностями.
«Вопрос в том, где граница: решат ли они разобрать на части французскую армию... Я думаю, что для них нет границ, они готовы ощипать французскую армию до конца», — сказал политик.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу вести переговоры с Россией на языке баланса сил.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал активные попытки Франции создать коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину, прямой линией нагнетания напряжённости.