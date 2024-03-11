Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке баланса сил

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью журналу La Tribune du Dimanche призвал Европу вести переговоры с Россией на языке баланса сил.

Как он отметил в беседе с изданием, в настоящий момент есть опасения как по поводу долгосрочной поддержки киевских властей, так и по поводу способности Украины выстоять в ходе конфликта.

Комментируя возможность ввода западных военных на украинскую территорию, он отметил, что ЕС пока не понимает, сможет ли принудить российскую сторону к прекращению конфликта как-то иначе, нежели просто поддержкой киевского режима.

«Европа должна говорить с Россией на языке баланса сил», — цитирует его «Российская газета».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

После этого издание Politico сообщало, что Франция создаёт альянс из западных стран, готовых отправить своих военных на Украину.