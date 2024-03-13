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Луганская школьница написала открытое письмо Макрону после его слов о России

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Школьница Фаина Савенкова из Луганска написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

В своём письме девочка рассказала, что всё оружие, которое страны Запада поставляют Украине, представляет опасность для её семьи.

«Мы живём под обстрелами по вашей вине. Вы и остальные страны Запада ведёте войну до последнего украинца, но вам этого мало», — сказала Фаина.

При этом школьница отметила, что Макрон хочет ввести войска НАТО на Украину, чтобы Франция «воевала до последнего француза».

В открытом письме юная луганчанка назвала Макрона военным преступником и лжецом, а также подчеркнула, что сами французы выбирают «жить в мире или быть уничтоженными в огне третьей мировой войны».

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение Фаины Савенковой.

Позже YouTube подверг цензуре двух журналистов за интервью с Фаиной Савенковой.

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