YouTube подверг цензуре двух журналистов за интервью с девочкой из Луганска в Луганской Народной Республике Фаиной Савенковой.

Об этом RT рассказала сама школьница.

В беседе с RT она напомнила, что ранее писала статью о блокировке YouTube-канала британского журналиста Майкла Джонса.

«Сегодня у итальянского журналиста Винченцо Лоруссо удалили канал за видео моего обращения к мэру Милана. Что же я такого страшного сказала в этом обращении? Возможно, то, что назвала «Азов»* фашистами и убийцами?» — сказала девочка.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение Фаины Савенковой.

В ролике девочка находится в разрушенной из-за обстрелов ВСУ школе №7 в Луганске и рассказывает, как Владимир Зеленский использует западное оружие, чтобы уничтожать мирные города и их население.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.