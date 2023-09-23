Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска
Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
Уточняется, что Лавров передал видео в ходе встречи с Гутеррешем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«Министр передал Генеральному секретарю ООН… видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН», — приводит сообщение РИА Новости.
В ролике девочка находится в разрушенной из-за обстрелов ВСУ школе №7 в Луганске и рассказывает, как Владимир Зеленский использует западное оружие, чтобы уничтожать мирные города и их население.
«Я хочу обратиться в ООН. Миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей», — сказала школьница.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны ВСУ.