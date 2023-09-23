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Лавров передал Гутеррешу видеообращение к ООН школьницы из Луганска

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу снятое РИА Новости видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Уточняется, что Лавров передал видео в ходе встречи с Гутеррешем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Министр передал Генеральному секретарю ООН… видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН», — приводит сообщение РИА Новости.

В ролике девочка находится в разрушенной из-за обстрелов ВСУ школе №7 в Луганске и рассказывает, как Владимир Зеленский использует западное оружие, чтобы уничтожать мирные города и их население.

«Я хочу обратиться в ООН. Миру не нужна третья мировая война, миру не нужны новые смерти невинных детей», — сказала школьница.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны ВСУ.

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