Рогов: Россия спасает детей из новых регионов от террора со стороны ВСУ
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Об этом он сказал РИА Новости.
«Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков», — подчеркнул собеседник агентства.
Рогов отметил, что детей вывозят с прифронтовых регионов с согласия родителей. Когда обстановка становится более безопасной, они возвращаются обратно к своим семьям.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Украина продолжает распространять ложную информацию о деятельности России в области защиты прав детей и вводить мировое сообщество в заблуждение.