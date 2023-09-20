Рогов: Россия спасает детей из новых регионов от террора со стороны ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Россия не похищает, а спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны украинских боевиков», — подчеркнул собеседник агентства.

Рогов отметил, что детей вывозят с прифронтовых регионов с согласия родителей. Когда обстановка становится более безопасной, они возвращаются обратно к своим семьям.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Украина продолжает распространять ложную информацию о деятельности России в области защиты прав детей и вводить мировое сообщество в заблуждение.