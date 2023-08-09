Львова-Белова: Киев продолжает распространять фейки о деятельности России в сфере защиты детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Украина продолжает распространять ложную информацию о деятельности России в области защиты прав детей и вводить мировое сообщество в заблуждение.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Украина продолжает искажать факты и вводить мировое сообщество в заблуждение», — уточнила омбудсмен.

Львова-Белова отметила, что слова Украины о депортации и вывозе детей Россией не соответствуют действительности. Она пояснила, что с февраля 2022 года Россия приняла около 4,8 млн украинских беженцев и жителей Донбасса, в том числе более 700 тыс. детей, которые нуждались в безопасной обстановке.

Омбудсмен также отметила, что Россия поддерживает рабочие каналы взаимодействия с украинской стороной, с помощью которых отрабатываются индивидуальные запросы, проводится обмен необходимыми документами, информацией, а также координируется процесс воссоединения семей.

Ранее Львова-Белова заявила, что в Россию возвратили более 400 детей с Ближнего Востока.

Также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Львова-Белова договорились о создании в регионе новой структуры — службы «Дети в семье» для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.