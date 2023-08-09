Узнать больше

Львова-Белова: Киев продолжает распространять фейки о деятельности России в сфере защиты детей

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что Украина продолжает распространять ложную информацию о деятельности России в области защиты прав детей и вводить мировое сообщество в заблуждение.
Львова-Белова: Киев продолжает распространять фейки о деятельности России в сфере защиты детей
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Украина продолжает искажать факты и вводить мировое сообщество в заблуждение», — уточнила омбудсмен.

Львова-Белова отметила, что слова Украины о депортации и вывозе детей Россией не соответствуют действительности. Она пояснила, что с февраля 2022 года Россия приняла около 4,8 млн украинских беженцев и жителей Донбасса, в том числе более 700 тыс. детей, которые нуждались в безопасной обстановке.

Омбудсмен также отметила, что Россия поддерживает рабочие каналы взаимодействия с украинской стороной, с помощью которых отрабатываются индивидуальные запросы, проводится обмен необходимыми документами, информацией, а также координируется процесс воссоединения семей.

Ранее Львова-Белова заявила, что в Россию возвратили более 400 детей с Ближнего Востока.

Также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Львова-Белова договорились о создании в регионе новой структуры — службы «Дети в семье» для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить