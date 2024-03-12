RT в Telegram
Подпишись

Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Короткая ссылка
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кроме того, согласно его плану Грузия должна освободить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, поэтому никто не сможет повлиять на него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить