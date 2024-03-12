Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кроме того, согласно его плану Грузия должна освободить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, поэтому никто не сможет повлиять на него.