Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, согласно его плану Грузия должна освободить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.
Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, поэтому никто не сможет повлиять на него.