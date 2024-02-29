Президент Грузии: никто не сможет повлиять на решение о помиловании Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, поэтому никто не сможет повлиять на него.

Об этом Зурабишвили сказала в ходе мероприятия в Лондоне, организованного британским аналитическим центром Chatham House.

Грузинский лидер назвала решение о возможном помиловании Саакашвили её личным, добавив, что она одна будет нести за это ответственность.

«Это не тот вопрос, на который могут повлиять внешним или внутренним давлением», — цитирует её РИА Новости.

В сентябре 2023 года исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что Зурабишвили не пойдёт на помилование Михаила Саакашвили.