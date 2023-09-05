В «Грузинской мечте» уверены, что Зурабишвили не помилует Саакашвили

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе уверен, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не пойдёт на помилование бывшего главы государства Михаила Саакашвили.

«Я не думаю, что Саломе Зурабишвили поддастся шантажу и помилует Саакашвили только потому, что ей угрожают тем, что в противном случае они поддержат вопрос об импичменте. Невозможно в это поверить и предположить, что Саломе Зурабишвили пойдёт на это», — цитирует его Sputnik Грузия.

Как ранее сообщили СМИ, грузинская оппозиция требует от Зурабишвили помилования осуждённого Саакашвили в обмен на отказ от поддержки импичмента.

В ноябре 2021 года Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.