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В «Грузинской мечте» уверены, что Зурабишвили не помилует Саакашвили

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Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе уверен, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не пойдёт на помилование бывшего главы государства Михаила Саакашвили.
В «Грузинской мечте» уверены, что Зурабишвили не помилует Саакашвили
  • AFP
  • © Vano Shlamo

«Я не думаю, что Саломе Зурабишвили поддастся шантажу и помилует Саакашвили только потому, что ей угрожают тем, что в противном случае они поддержат вопрос об импичменте. Невозможно в это поверить и предположить, что Саломе Зурабишвили пойдёт на это», — цитирует его Sputnik Грузия.

Как ранее сообщили СМИ, грузинская оппозиция требует от Зурабишвили помилования осуждённого Саакашвили в обмен на отказ от поддержки импичмента.

В ноябре 2021 года Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили.

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