Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует арестованного экс-главу государства Михаила Саакашвили.

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», — приводит её слова РИА Новости.

Как пишет агентство, перед брифингом Зурабишвили встретилась с католикосом — патриархом Грузии Илией II и министром юстиции Рати Брегадзе, а также главой представительства Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и заместителем посла США в Тбилиси Райаном Харкером Харисом.

1 октября власти Грузии заявили, что экс-президент задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы невозможно. По его словам, экс-президент будет сидеть в тюрьме как минимум шесть лет.