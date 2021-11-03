Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует арестованного экс-главу государства Михаила Саакашвили.
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
  • Reuters

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу», — приводит её слова РИА Новости.

Как пишет агентство, перед брифингом Зурабишвили встретилась с католикосом — патриархом Грузии Илией II и министром юстиции Рати Брегадзе, а также главой представительства Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и заместителем посла США в Тбилиси Райаном Харкером Харисом.

1 октября власти Грузии заявили, что экс-президент задержан на территории республики.

Судебное рассмотрение одного из дел Саакашвили назначено на 10 ноября.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, досрочное освобождение Саакашвили из тюрьмы невозможно. По его словам, экс-президент будет сидеть в тюрьме как минимум шесть лет.

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